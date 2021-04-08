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Агент 024

Сами виноваты. Мэрия Бишкека ответила на жалобы горожан, живущих по улице Фере

Нарушения проекта при реконструкции тротуаров по улице Фере в Бишкеке нет. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

«По информации муниципальной администрации Свердловского района, капитальный ремонт дороги производится по согласованному проекту, прошедшему государственную экспертизу. Уклон тротуара будет в сторону дороги, и со стороны домостроений водоотводные лотки не требуются», — уточнили в мэрии.

По мнению городских властей, в том, что у некоторых жителей улицы после ремонта из-за высоких бордюров перестали открываться ворота, виноваты они сами.

«Многие собственники увеличили свои земельные участки за счет муниципальной территории. В связи с чем и возникают такие ситуации с воротами. Снос деревьев пока не производится», — заключили в муниципалитете.

При этом не уточняется, будут ли сноситься заборы, по мнению мэрии, поставленные людьми незаконно.

Напомним, накануне жители улицы Фере пожаловались на некачественный ремонт тротуаров. По их словам, из-за отсутствия арычной системы и поднятого выше дворов тротуара в дождь вода будет заливать дворы. Они также рассказали, что из-за высоких бордюров многие теперь не могут открыть ворота.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/189209/
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