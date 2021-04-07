19:28
USD 84.79
EUR 100.18
RUB 1.11
Агент 024

Открыть ворота дома теперь невозможно: так устанавливают новые бордюры в Бишкеке

Реконструкция тротуаров по улице Фере в Бишкеке на участке от улицы Тоголока Молдо до Элебесова проходит с грубейшими нарушениями. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, новая пешеходная зона со стороны жилых домов осталась без арычной системы. При этом тротуар будет в разы выше прежнего, и из-за этого во время дождя вся вода будет стекать во дворы местных жителей.

По этой же причине во многих местах люди теперь не могут нормально открывать калитки, двери и ворота, которые попросту упираются в бордюр.

Кроме этого, рабочие подрубили корни и без того аварийных деревьев.

«Реконструкцией занимается частный подрядчик. Он уверяет, что такой проект ему предоставила мэрия Бишкека, хотя складывается ощущение, что здесь и вовсе нет никакого проекта. По всем нашим вопросам рабочие отфутболивают нас в муниципалитет, а там нас и слышать не хотят — то заняты, то праздники, то выборы у них. Аварийные деревья, которые с нарушенной корневой системой и без должного полива теперь однозначно упадут, рабочие предложили нам срубить самим. Видимо, и из рук вон плохо сделанный тротуар нам в будущем тоже самим придется переделывать», — сказал читатель.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024. 
Ссылка: https://24.kg/agent_024/189080/
просмотров: 463
Версия для печати
Материалы по теме
Вместо тротуара канава. На улице Ахунбаева в Бишкеке просят сделать дорожку
Как будет выглядеть улица Салиевой в Оше после ремонта. Мэрия показала эскизы
Невозможно пройти. Обильные осадки сделали и так разбитые тротуары непроходимыми
Не пройти. На огромную лужу в центре столицы пожаловался бишкекчанин
Бишкекчане просят сделать остановку для транспорта на улице Байтика Баатыра
Тротуар на проспекте Чуй в Бишкеке сделали, а про арыки забыли
В Бишкеке на пересечении улиц Ахунбаева и Малдыбаева произошла авария
Возле мэрии Бишкека разбитые тротуары и арыки
Реконструкция пункта пропуска «Ак-Жол». Как сегодня выглядит режимный объект
На проспекте Жибек Жолу в Бишкеке просят отремонтировать тротуары
Популярные новости
Пугающая достопримечательность. Комплекс &laquo;Аалам Ордо&raquo; на&nbsp;Иссык-Куле разрушается Пугающая достопримечательность. Комплекс «Аалам Ордо» на Иссык-Куле разрушается
Сгоревший грузовой трал в&nbsp;селе Кун-Туу до&nbsp;сих пор стоит посередине дороги Сгоревший грузовой трал в селе Кун-Туу до сих пор стоит посередине дороги
Чудаки парковки. Машины ставят под запрещающим знаком &laquo;Работает эвакуатор&raquo; Чудаки парковки. Машины ставят под запрещающим знаком «Работает эвакуатор»
Стоит прямо на&nbsp;дороге. Точка фастфуда в&nbsp;центре Бишкека мешает дорожному движению Стоит прямо на дороге. Точка фастфуда в центре Бишкека мешает дорожному движению
Бизнес
Бездымные продукты как альтернатива. Ученые продолжают исследовать вред курения Бездымные продукты как альтернатива. Ученые продолжают исследовать вред курения
Beeline и&nbsp;аппарат правительства&nbsp;КР посадили деревья в&nbsp;парке имени Ататюрка Beeline и аппарат правительства КР посадили деревья в парке имени Ататюрка
MegaCom принял участие в&nbsp;экологической акции по&nbsp;озеленению парка в&nbsp;Бишкеке MegaCom принял участие в экологической акции по озеленению парка в Бишкеке
Самый большой в&nbsp;Азии сад тюльпанов открылся для туристов в&nbsp;северной Индии Самый большой в Азии сад тюльпанов открылся для туристов в северной Индии
7 апреля, среда
19:25
На чемпионате Азии и Океании по дзюдо еще одна медаль — золото у кыргызстанца На чемпионате Азии и Океании по дзюдо еще одна медаль —...
19:19
Бездымные продукты как альтернатива. Ученые продолжают исследовать вред курения
19:15
Вандализм у Вечного огня в Бишкеке. Как отреагировал Садыр Жапаров
19:00
Открыть ворота дома теперь невозможно: так устанавливают новые бордюры в Бишкеке
18:54
Beeline и аппарат правительства КР посадили деревья в парке имени Ататюрка