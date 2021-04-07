Открыть ворота дома теперь невозможно: так устанавливают новые бордюры в Бишкеке

Реконструкция тротуаров по улице Фере в Бишкеке на участке от улицы Тоголока Молдо до Элебесова проходит с грубейшими нарушениями. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, новая пешеходная зона со стороны жилых домов осталась без арычной системы. При этом тротуар будет в разы выше прежнего, и из-за этого во время дождя вся вода будет стекать во дворы местных жителей.

По этой же причине во многих местах люди теперь не могут нормально открывать калитки, двери и ворота, которые попросту упираются в бордюр.

Кроме этого, рабочие подрубили корни и без того аварийных деревьев.

«Реконструкцией занимается частный подрядчик. Он уверяет, что такой проект ему предоставила мэрия Бишкека, хотя складывается ощущение, что здесь и вовсе нет никакого проекта. По всем нашим вопросам рабочие отфутболивают нас в муниципалитет, а там нас и слышать не хотят — то заняты, то праздники, то выборы у них. Аварийные деревья, которые с нарушенной корневой системой и без должного полива теперь однозначно упадут, рабочие предложили нам срубить самим. Видимо, и из рук вон плохо сделанный тротуар нам в будущем тоже самим придется переделывать», — сказал читатель.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.