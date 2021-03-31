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Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. В 5-м микрорайоне Бишкека оставляют машину на детской площадке

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

«Перекресток проспекта Чуй и улицы Тоголока Молдо несколько лет невозможно спокойно проехать. Припаркованные авто создают аварийные ситуации», — написал бишкекчанин.

Другой читатель отметил, что на этом месте часто стоят сотрудники ГУОБДД, но не реагируют на нарушения.

«Этот автовладелец ставит свою машину прямо на детской площадке в 5-м микрорайоне, № 36. На наши замечания не реагирует. Сейчас становится тепло, а из-за его авто детям играть негде», — написал житель столицы.

На улице Токомбаева просят соответствующие службы сделать ограждения или посадить кустарники.

«Очень красивое место превращается в стоянку на тротуаре и зеленой зоне», — сообщил автор снимка.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

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