Чудаки парковки. В 5-м микрорайоне Бишкека оставляют машину на детской площадке

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.
«Перекресток проспекта Чуй и улицы Тоголока Молдо несколько лет невозможно спокойно проехать. Припаркованные авто создают аварийные ситуации», — написал бишкекчанин.
Другой читатель отметил, что на этом месте часто стоят сотрудники ГУОБДД, но не реагируют на нарушения.
«Очень красивое место превращается в стоянку на тротуаре и зеленой зоне», — сообщил автор снимка.
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