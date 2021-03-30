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Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке

Невозможно пройти. На бездорожье жалуются жители новостроек Бишкека

На отсутствие дорог 24.kg пожаловались жители новостроек Бишкека.

«Когда до нас дойдет очередь ремонта дороги? Улицы Кара-Кужур/Бердибаева», — спрашивает житель «Арча-Бешика».

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Дороги в новостройке Бишкека

«Единственная улица Шералиева, ведущая в школу № 79, в ужасном состоянии. Ремонтные работы не производились уже несколько лет. Так еще и местные жители проводят коммуникации к своим домам, оставляя траншеи», — написал другой житель новостройки «Арча-Бешик».

«Жилой массив «Ала-Тоо-1», улица Алай-Кум. Так как наша улица находится на границе села Новопавловка и Ленинского района Бишкека, то ни с одной стороны, ни с другой не обращают внимания на состояние улицы», — отметил читатель.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Дороги в новостройке Бишкека

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