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Агент 024

На очередной плохой тротуар в центре Бишкека жалуется горожанин

Житель Бишкека пожаловался на очередной разбитый тротуар в центре столицы. Фото он прислал в редакцию 24.kg.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Тротуар по улице Абдрахманова

«По улице Абдрахманова возле улицы Московской тротуар, где находится остановка, просто страшный. Брусчатка рассыпана, дыры кругом. Куда смотрит мэрия?» — задается вопросом горожанин.

Отметим, что в последнее время все больше бишкекчан стали жаловаться на тротуары столицы. В муниципалитете уверяют, что многие пешеходные дорожки начнут ремонтировать во втором квартале этого года, в некоторых местах работы уже идут.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/187645/
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