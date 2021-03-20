14:26
USD 84.80
EUR 101.11
RUB 1.14
Агент 024

Неработающий лифт, загаженные окна. Активист о состоянии надземного перехода

Дизайнер Дмитрий Бондарев возмутился состоянием надземного перехода возле рынка «Мадина» в Бишкеке. Фотографии он опубликовал в Facebook.

«Тротуары не там, где нужно, пластиковые загаженные окна, разваливающийся асфальт, неработающий лифт, к которому колясочники даже подъехать не смогут, куча побирушек и стихийная торговля. Мэрия, ну как вам такие инфраструктурные решения? Когда сносить будем и ставить нормальный светофор для пешеходов?» — задается вопросами активист.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/187162/
просмотров: 161
Версия для печати
Материалы по теме
Мэрия Бишкека обещает заасфальтировать участок дороги возле БНИЦТиО
Обращайтесь в акимиат. В мэрии прокомментировали плохой тротуар на Дэн Сяопина
Настоящее уродство. Горожанка жалуется на отремонтированную дорогу возле БНИЦТиО
Огромные лужи, грязная обувь. Горожанин жалуется на тротуар на Дэн Сяопина
Разбитый грязный Бишкек: мэрия утопает в бюрократии и игнорирует горожан
Грязь и слякоть. Дороги в «Ак-Орго» в этом году ремонтировать не будут
На плохой тротуар в центре Бишкека жалуется горожанин
Грязь и слякоть. На дороги в жилмассиве «Ак-Орго» жалуется читательница
Спиливают кроны здоровых деревьев. Бишкекчане возмущены
Мэрия обещает начать ремонт плохого тротуара возле Дома правительства 9 марта
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg
Сотрудники ГБР избили посетителей кафе &laquo;Бахчай&raquo; в&nbsp;Бишкеке Сотрудники ГБР избили посетителей кафе «Бахчай» в Бишкеке
Стихийная торговля. По&nbsp;тротуару на&nbsp;проспекте Чуй сложно пройти Стихийная торговля. По тротуару на проспекте Чуй сложно пройти
Пенсионерка оплатила комуслуги якобы фальшивой купюрой. На&nbsp;нее заявили Пенсионерка оплатила комуслуги якобы фальшивой купюрой. На нее заявили
Бизнес
Beeline снизил стоимость голосовых звонков на&nbsp;другие сети до&nbsp;2&nbsp;сомов в&nbsp;минуту Beeline снизил стоимость голосовых звонков на другие сети до 2 сомов в минуту
16&nbsp;кыргызстанцев уже выиграли смартфоны в&nbsp;лотерее! Как принять участие? 16 кыргызстанцев уже выиграли смартфоны в лотерее! Как принять участие?
Индия строит самый высокий в&nbsp;мире железнодорожный мост Индия строит самый высокий в мире железнодорожный мост
В&nbsp;АПЗИ прошла встреча с&nbsp;акционером британской компании &laquo;Чаарат Голд Холдингс&raquo; В АПЗИ прошла встреча с акционером британской компании «Чаарат Голд Холдингс»
20 марта, суббота
14:15
Неработающий лифт, загаженные окна. Активист о состоянии надземного перехода Неработающий лифт, загаженные окна. Активист о состояни...
14:00
Продуктовая корзина Бишкека на 20 марта. Сколько денег семья тратит на еду
13:42
Возместил 70 миллионов сомов. Судье Верховного суда изменили меру пресечения
13:21
Госзакупки должны быть для всех. Депутат озаботился судьбой дочерних компаний
13:00
Играя на страхе. Как не лишиться средств на карте или электронном кошельке