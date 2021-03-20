Неработающий лифт, загаженные окна. Активист о состоянии надземного перехода

Дизайнер Дмитрий Бондарев возмутился состоянием надземного перехода возле рынка «Мадина» в Бишкеке. Фотографии он опубликовал в Facebook.

«Тротуары не там, где нужно, пластиковые загаженные окна, разваливающийся асфальт, неработающий лифт, к которому колясочники даже подъехать не смогут, куча побирушек и стихийная торговля. Мэрия, ну как вам такие инфраструктурные решения? Когда сносить будем и ставить нормальный светофор для пешеходов?» — задается вопросами активист.

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