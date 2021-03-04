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Агент 024

Родители жалуются: Дети в школе часто дежурят, хотя платим деньги уборщице

В Джалал-Абаде в школе № 5 имени Осмонова дети в школе часто дежурят, хотя деньги уборщице сдаются ежемесячно. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Собирают по 30 сомов для уборщицы, чтобы она помыла в классе полы. Помимо этого, дети остаются дежурными, чтобы носить воду из колонки. Они приходят домой испачканными и поздно. А так как мальчиков мало и остаются они по двое, то дежурят дети часто», — сообщил он.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/185409/
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