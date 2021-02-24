Толкотня и антисанитария. Бишкекчанка пожаловалась на работу ЦОН

Жительница Бишкека Екатерина Будько-Борченко пожаловалась на огромные очереди в ЦОН «АЮ Гранд Комфорт». Об этом она написала в соцсетях.

По словам горожанки, вчера она случайно выронила свой паспорт и он утонул в канале. Сегодня женщина отправилась в ближайший ЦОН его восстанавливать.

«Я была в шоке, до какого уровня скатилась система. Два с половиной года назад при входе в ЦОН стоял терминал, где можно было получить талон для электронной очереди. Быстро, просто, полчаса — и готово. Теперь же талоны вручную выдает оператор. Очередь 50 человек. Толкотня, антисанитария — в масках было только два человека, я и еще одна девушка. Дети, взрослые, старики, все стоят. Очередь была и на втором этаже. Получив счастливый талон, минут десять выслушивала разговор оператора по телефону, потом еще минут 15 заявления, что нужно получать паспорт по месту прописки. Это цифровизация? За три года такой регресс», — отметила она.

Ранее похожую ситуацию в отделении ГУ «Унаа» Джалал-Абада описал и пресс-секретарь мэрии города Азамат Жээнбеков. По его словам, там постоянно огромные очереди, санитарные правила не соблюдаются, ни о какой цифровизации нет и речи.

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