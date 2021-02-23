При ремонте трассы Бишкек — Кара-Балта электрические столбы оказались установлены прямо посредине пешеходного тротуара. Об этом 24.kg сообщили читатели.

По их словам, работы по обустройству аллей для пешеходов начали еще в прошлом году. Они появились по одной стороне дороги, там, где уже уложен третий слой асфальта. Правда, ходить по тротуарам опасно.

«Непонятна логика, по которой тротуары делают. Такое впечатление, что их обустраивают просто наобум. Лишь бы были. Некоторые тротуары упираются в арык, некоторые неожиданно заканчиваются и начинаются совсем по другой стороне. Но больше всего непонятна логика обустройства тротуаров там, где стоят электрические столбы. Практически по всему участку, где сейчас есть тротуары, хотя бы один-два столба установлены посредине дороги. А в селе Полтавка так вообще почти весь тротуар разделен ими. А ведь столбы новые, их переносили на другое место при расширении проезжей части. Неужели нельзя было спроектировать тротуары так, чтобы пешеходы на натыкались на электрические столбы?» — возмущаются читатели.

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