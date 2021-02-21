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Агент 024
Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. Занимающие остановки такси вынуждают людей выходить на дорогу

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

На бульваре Эркиндик машину оставили на тротуаре.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Еще один водитель заблокировал дорогу пешеходам.

Читатель сообщил, что из-за тех, кто паркуется вторым рядом, на улице Токтогула постоянные пробки.

На остановке «Детский мир» постоянно стоят такси, мешая общественному транспорту.

«На просьбу отъехать не реагируют. Только когда увидели, что снимаю, уехали. На видео видно, что автобус стоит на проезжей части, а люди к нему подходят между машинами», — написала автор видеозаписи.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/183833/
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