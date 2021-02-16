Работы на улице Щербакова в Бишкеке велись без разрешения. Виновных оштрафовали

Работы по установке камеры «Безопасного города» на улице Щербакова велись без разрешения. Об этом 24.kg сообщила пресс-служба мэрии.

По информации санитарно-экологической инспекции, по указанному адресу 22 октября и 7 декабря 2020 года составлены два протокола по части 1 статьи 119-1 Кодекса о нарушениях за невыполнение требований по производству работ на дорогах (без ордера) в отношении ОсОО «Шень Чжень Сайвей интеллект» на 46 тысяч сомов.

«В связи с этим работа приостановлена до получения ордера. Все имеющиеся штрафы оплачены. Получено гарантийное письмо по другим 11 объектам о восстановлении нарушенных элементов благоустройства после земельных работ», — отметили в муниципалитете.

Фото мэрии Бишкека. Гарантийное письмо

Напомним, накануне читатель сообщил, что из-за ямы может провалиться асфальт на проезжей части.

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