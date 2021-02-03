Чудаки парковки. На улице Ибраимова в Бишкеке стоянку организовали на тротуаре

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Водитель такси оставил свое авто на пешеходном переходе в 10-м микрорайоне.

Другой автолюбитель остановился на разметке на проспекте Ден Сяопина.

Читатель прислал снимки, снятые летом: внедорожник перегородил одну полосу движения на пересечении улиц Абдрахманова и Московской.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На улице Ибраимова (между Боконбаева и Московской) стоянку организовали прямо на тротуаре.

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