Чудаки парковки. На улице Ибраимова в Бишкеке стоянку организовали на тротуаре

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.
Водитель такси оставил свое авто на пешеходном переходе в 10-м микрорайоне.
Читатель прислал снимки, снятые летом: внедорожник перегородил одну полосу движения на пересечении улиц Абдрахманова и Московской.
На улице Ибраимова (между Боконбаева и Московской) стоянку организовали прямо на тротуаре.
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