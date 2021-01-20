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Агент 024
Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. В сквере «Театральный» машины стоят на тротуаре

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Машину оставили на тротуаре на улице Токомбаева, 45/1.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

В сквере «Театральный» также паркуются на тротуаре. «Людям невозможно пройти», — написал автор снимка.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Владелец этого авто нарушил правила парковки на улице Шопокова. «Не нашел ничего лучше, как заехать на газон. Куда смотрят парковщики?» — спрашивает очевидец.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/180605/
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