Чудаки парковки. В сквере «Театральный» машины стоят на тротуаре

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Машину оставили на тротуаре на улице Токомбаева, 45/1.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

В сквере «Театральный» также паркуются на тротуаре. «Людям невозможно пройти», — написал автор снимка.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Владелец этого авто нарушил правила парковки на улице Шопокова. «Не нашел ничего лучше, как заехать на газон. Куда смотрят парковщики?» — спрашивает очевидец.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

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