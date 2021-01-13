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Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. Водители жалуются на занявшие полосу на проспекте Манаса машины

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Машины на улице Токомбаева стоят напротив ворот гаража дома, мешая выезду.

Владелец грузовой машины закрыл тротуар для прохода. «Он не рассчитал длину своего авто. Ну или рассчитал, но на пешеходов ему было наплевать», — написал автор снимков.

Водители жалуются на припаркованные автомобили на проспекте Манаса (возле проспекта Чуй), которые занимают целую полосу движения.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/179833/
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