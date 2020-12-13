Чудаки парковки. Из-за машин на остановке людям приходится выходить на дорогу

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.
«Район перекрестка улиц Киевской и Шопокова. Очередной «чудак» парковки загородил тротуар. Если они не знают, что такое тротуар, так это пешеходная часть улицы!» — написал автор снимка.
Другой читатель прислал фото нарушителя, который заехал на тротуар также возле ГУМа.
«Постоянный бардак возле Аламединского рынка. Таксисты паркуются в два ряда на остановке. Люди садятся в маршрутки с третьего и четвертого рядов», — сообщил бишкекчанин.
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