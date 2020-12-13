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Агент 024
Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. Из-за машин на остановке людям приходится выходить на дорогу

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

«Район перекрестка улиц Киевской и Шопокова. Очередной «чудак» парковки загородил тротуар. Если они не знают, что такое тротуар, так это пешеходная часть улицы!» — написал автор снимка.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Другой читатель прислал фото нарушителя, который заехал на тротуар также возле ГУМа.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

«Постоянный бардак возле Аламединского рынка. Таксисты паркуются в два ряда на остановке. Люди садятся в маршрутки с третьего и четвертого рядов», — сообщил бишкекчанин.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/176397/
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