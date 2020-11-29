Чудаки парковки. В Бишкеке жалуются на парковщиков возле ЦУМа

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Возле Орто-Сайского рынка на улице Безымянной водители припарковались не только на разметке пешеходного перехода, но и в два ряда.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На разметке зебры оставляют машины на улице Тыныстанова, 213.

На улице Шопокова авто заехало на тротуар. «Возле ЦУМа и ГУМа всегда бардак. Парковщики ничего не контролируют, только собирают деньги. Зачем они вообще нужны, если как был хаос, так и остался!?» — спрашивает автор фото.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

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