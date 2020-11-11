Еще один столб посреди тротуара оказался в микрорайоне «Джал» Бишкека

В микрорайоне «Средний Джал» Бишкека посреди тротуара оказался столб. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Посреди дороги вырос столб», — подписал фото автор.

Фото читателя 24.kg. Столб посреди тротуара

Ранее читатели сообщили, что в микрорайоне «Джал» установили мостик через арык на тротуаре, ведущем к остановке, в двух метрах от нужного места.

Ранее читатели сообщали, что электрический столб оказался прямо посередине новой велодорожки, расположенной на проспекте Манаса.

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