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Агент 024

Еще один столб посреди тротуара оказался в микрорайоне «Джал» Бишкека

В микрорайоне «Средний Джал» Бишкека посреди тротуара оказался столб. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Посреди дороги вырос столб», — подписал фото автор.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Столб посреди тротуара

Ранее читатели сообщили, что в микрорайоне «Джал» установили мостик через арык на тротуаре, ведущем к остановке, в двух метрах от нужного места.

Ранее читатели сообщали, что электрический столб оказался прямо посередине новой велодорожки, расположенной на проспекте Манаса. 

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/172533/
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