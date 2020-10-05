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Агент 024
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. К площади Ала-Тоо стягиваются дополнительные силы милиции

У здания ГКНБ наготове стоят несколько автобусов с милиционерами. Видео 24.kg прислал читатель. 

Очевидцы также сообщают, что к площади Ала-Тоо стягиваются дополнительные силы правоохранительных органов. 

Отметим, что на акцию протеста вышли «Социал-демократы Кыргызстана», «Чон казат», «Реформа», «Мекенчил» и «Мекен Ынтымагы».

К 12.30 на площади собралось около 500 не довольных итогами голосования.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/167569/
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