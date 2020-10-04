Чудаки парковки. Бишкекчане просят навести порядок возле Западного автовокзала

Читатели 24.kg прислали на WhatsApp и Telegram фотографии с нарушителями правил парковки.

«Постоянная ситуация на Западном автовокзале. Милиция не реагирует. Машины оставляют и перед пешеходным переходом, и прямо на нем. Троллейбусы не могут проехать. Полный хаос», — написал автор фото.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На зебре паркуются и на улице Тыныстанова, возле клиники Medistom.

На перекрестке проспекта Манаса и улицы Боконбаева такси стояло на остановке общественного транспорта.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

«Поставил бус прямо на тротуаре. Пешеходам приходится обходить, перепрыгивая через арык», — написал очевидец. Фото сделано на улице Орозбекова.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Загородил проход на улице Абая и владелец этого автомобиля.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

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