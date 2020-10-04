Чудаки парковки. Бишкекчане просят навести порядок возле Западного автовокзала

Читатели 24.kg прислали на WhatsApp и Telegram фотографии с нарушителями правил парковки.
«Постоянная ситуация на Западном автовокзале. Милиция не реагирует. Машины оставляют и перед пешеходным переходом, и прямо на нем. Троллейбусы не могут проехать. Полный хаос», — написал автор фото.
На зебре паркуются и на улице Тыныстанова, возле клиники Medistom.
«Поставил бус прямо на тротуаре. Пешеходам приходится обходить, перепрыгивая через арык», — написал очевидец. Фото сделано на улице Орозбекова.
Загородил проход на улице Абая и владелец этого автомобиля.
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