В Бишкеке вандалы разрисовали мемориальную доску Гапару Айтиеву

В Бишкеке неизвестные разрисовали мемориальную доску Гапару Айтиеву. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пользователь Pavla Pavla.

По ее словам, вчера она заметила, что вандалы осквернили памятную плиту известного живописца. «Наше будущее — манкурты?» — задалась вопросом она.

Пресс-секретарь МП «Тазалык» Жибек Каракеева сообщила, что сегодня сотрудники предприятия попытаются вывести краску, въевшуюся в камень.