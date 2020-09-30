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Агент 024

В Бишкеке вандалы разрисовали мемориальную доску Гапару Айтиеву

В Бишкеке неизвестные разрисовали мемориальную доску Гапару Айтиеву. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пользователь Pavla Pavla.

По ее словам, вчера она заметила, что вандалы осквернили памятную плиту известного живописца. «Наше будущее — манкурты?» — задалась вопросом она.

Пресс-секретарь МП «Тазалык» Жибек Каракеева сообщила, что сегодня сотрудники предприятия попытаются вывести краску, въевшуюся в камень.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/166868/
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