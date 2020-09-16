18:34
USD 79.03
EUR 93.91
RUB 1.05
Агент 024

В Бишкеке на проспекте Дэн Сяопина автомобиль столкнулся с прицепом

В Бишкеке на проспекте Дэн Сяопина автомобиль столкнулся с прицепом. Видео на своей странице в Facebook опубликовал Болот Ибрагимов.

Отмечается, что в результате столкновения авто Daewoo Nexia оказался под прицепом. Очевидцы сообщают, что в легковушке находился водитель и двое пассажиров. Все они госпитализированы, о состоянии их здоровья пока ничего неизвестно.

В управлении Патрульной службы милиции сказали 24.kg, что подробности аварии сообщат позже.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/165358/
просмотров: 743
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке произошло ДТП со смертельным исходом
Две аварии подряд. Скорая, которая везла в больницу жертву ДТП, перевернулась
В Бишкеке столкнулись четыре легковых автомобиля. Пострадал один человек
В Бишкеке водитель Mazda Demio сбил 19-летнюю девушку
В Бишкеке у грузовика отказали тормоза, и он перевернулся
В Бишкеке водитель авто врезался в дерево. Один из пассажиров погиб на месте
В Бишкеке задержали мужчину, который сбил мальчика
В Бишкеке на пешеходном переходе сбили мужчину
В Бишкеке задержали водителя, который насмерть сбил женщину и скрылся
В Бишкеке ночью в районе Шампанвинкомбината насмерть сбили женщину
Популярные новости
В&nbsp;Таласской области застрелили самку тянь-шаньского бурого медведя и&nbsp;ее&nbsp;детеныша В Таласской области застрелили самку тянь-шаньского бурого медведя и ее детеныша
Директор школы &#8470;&nbsp;4&nbsp;просит учителей убедить родителей голосовать за&nbsp;партию Директор школы № 4 просит учителей убедить родителей голосовать за партию
Выборы-2020. На&nbsp;баннере партии &laquo;Кыргызстан&raquo; опять нашли ошибку Выборы-2020. На баннере партии «Кыргызстан» опять нашли ошибку
Возле ГУМа произошла драка: ударили девушку Возле ГУМа произошла драка: ударили девушку
Бизнес
Успейте пройти идентификацию кошелька &laquo;О!Деньги&raquo; до&nbsp;1&nbsp;октября Успейте пройти идентификацию кошелька «О!Деньги» до 1 октября
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; возобновляет начисление пени за&nbsp;несвоевременную оплату «Газпром Кыргызстан» возобновляет начисление пени за несвоевременную оплату
Коплю на&nbsp;квартиру. Куда вложить деньги, чтобы защитить их&nbsp;от&nbsp;инфляции? Коплю на квартиру. Куда вложить деньги, чтобы защитить их от инфляции?
Как открыть депозит и&nbsp;не&nbsp;прогадать? Как открыть депозит и не прогадать?
16 сентября, среда
18:30
17 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет 17 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:27
Дело Атамбаева. Юрист требует привлечь к ответственности судью Марата Сыдыкова
18:19
В полку специального назначения «Шумкар» открыли памятник погибшим сотрудникам
18:11
Правительство России упростило порядок въезда в страну иностранцев
18:09
Выборы-2020. В Бишкеке дополнительные участки открываться не будут