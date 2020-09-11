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Агент 024

В Кыргызстане мужчина застрелил дикобраза, который занесен в Красную книгу

В Кыргызстане мужчина застрелил дикобраза, который занесен в Красную книгу. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, в WhatsApp-группе «Охотники Кыргызстана» опубликовали фото убитого редкого животного.

«В основном в сообществе состоят законопослушные граждане, но вчера один человек выставил фото убитого дикобраза. Он убил и съел его. Хотя это животное «краснокнижное». За него полагается большой штраф. Очень обидно, когда нарушают правила охоты и уничтожают животных, которых и так мало осталось. Сейчас можно охотиться только на перепелку и голубей», — пишет читатель.

Отметим, что дикобраз редкий в Кыргызстане, исчезающий зверь. Он селится в пещерах, которые имеют свой микроклимат. Животное обитает в предгорьях Кыргызского хребта, в Таласской долине.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/164805/
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