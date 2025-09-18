Факт незаконного содержания редких животных выявили в Кеминском районе

Сотрудники отдела особо охраняемых природных территорий Чуйского регионального управления Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызстана во время проверок в зоне отдыха «Кемин-Ордо» установили факт незаконного содержания редких животных. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.



На территории объекта обнаружили двух дикобразов, занесенных в Красную книгу, и 15 кекликов. На содержание диких животных у владельцев отсутствовали документы.

По закону животные, содержащиеся юридическими и физическими лицами в неволе или полувольных условиях, зоологические коллекции (охотничьи трофеи, чучела и другие), добытые из природной среды без соблюдения порядка либо без документов считаются незаконно приобретенными.

Кроме того, закон запрещает реализацию и приобретение объектов животного мира у лиц, не имеющих разрешительных документов на их добычу или документов об их приобретении.

Животных передали в Союз охраны природы Германии (NABU). Материалы дела направлены в РОВД Кеминского района для дальнейшего разбирательства.