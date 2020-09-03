Пользователи Сети делятся видео с играющими в вольере амурскими тигрятами

Сразу четверо амурских тигрят родились в Центре воспроизводства редких видов животных в России. Видео появилось на сайте Московского зоопарка.

По его данным, детеныши родились в мае, сейчас окрепли и набрали вес. Пока они еще питаются материнским молоком, но дополнительно мама уже приносит им свежее мясо.

«Заботу мамы-тигрицы некоторые назвали бы гиперопекой: долгое время она даже не выпускала малышей из домика. Но все-таки нам удалось осмотреть тигрят и определить их пол. Оказалось, что у нас родились два мальчика и две девочки. Малыши абсолютно здоровые и очень активные. Мама до сих пор внимательно следит за ними: если ей кажется, что детенышам угрожает опасность, она рыком призывает их вернуться в домик», — сообщила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Всего в центре проживает восемь амурских тигров: глава семейства Тихон, три самки и четверо детенышей.

Амурский тигр находится под угрозой исчезновения.