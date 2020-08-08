В Бишкеке продолжают работать точки проката велосипедов, несмотря на запрет

На площади Ала-Тоо и в Дубовом парке продолжают работать точки проката велосипедов. Об этом 24.kg сообщила читательница.
«Они же способствуют распространению коронавируса. Тем более люди, которые берут на прокат велосипеды, не надевают перчатки и маски. Странно, запрет есть, его нарушают, а никто будто не замечает», — пишет читательница.
Напомним, работа объектов уличной торговли и услуг (батуты, точки проката велосипедов и другие), увеселительных заведений (ночные клубы, бары, караоке-клубы и другие) и детских игровых площадок все еще запрещена.
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