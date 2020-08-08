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Агент 024
Сюжет: Новый коронавирус

В Бишкеке продолжают работать точки проката велосипедов, несмотря на запрет

На площади Ала-Тоо и в Дубовом парке продолжают работать точки проката велосипедов. Об этом 24.kg сообщила читательница.

По ее словам, они продолжают работать, несмотря на официальный запрет.

«Они же способствуют распространению коронавируса. Тем более люди, которые берут на прокат велосипеды, не надевают перчатки и маски. Странно, запрет есть, его нарушают, а никто будто не замечает», — пишет читательница.

Напомним, работа объектов уличной торговли и услуг (батуты, точки проката велосипедов и другие), увеселительных заведений (ночные клубы, бары, караоке-клубы и другие) и детских игровых площадок все еще запрещена.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/161931/
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