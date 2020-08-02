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Агент 024

Жители Таласа жалуются на узкую и некачественную дорогу

Жители Таласа жалуются на узкую и некачественную дорогу. Видео опубликовала пользовательница Facebook Сайкал Калыгулова.

«Это улица Умот Молдо в Таласе. Вы можете увидеть, в каком состоянии дорога после ремонта. У меня возник вопрос, отвечает ли она всем стандартам? Какой ширины она должна быть?» — задается вопросами девушка за кадром.

Она добавила, что дорога очень узкая и ямы заделаны неаккуратно. «Кто понесет ответственность?» — написала Сайкал Калыгулова.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/161402/
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