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Агент 024

Не прошло и полгода. Улицу Куренкеева в Бишкеке вновь ремонтируют

В Бишкеке вновь ремонтируют улицу Куренкеева. Об этом сообщила пресс-служба МП «Бишкекасфальтсервис».

Отметим, накануне читатель 24.kg прислал фотографии, что на Куренкеева разрушают недавно уложенный асфальт.

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«Улицу Куренкеева в прошлом году ремонтировали подрядчики ОсОО «Чу Прокси». Однако после проверки мы выявили некачественные участки, которые в дальнейшем могут проявить себя. Поэтому мы обязали подрядчиков за свой счет провести реставрацию дорожного покрытия», — рассказали в ведомстве.

В Бишкекасфальтсервисе подчеркнули, что из бюджета на ремонтные работы дополнительно деньги не выделялись.

Отметим, новый асфальт на улице Куренкеева уложили в конце 2019 года. С тех пор это уже второй ремонт указанной улицы.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/158732/
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