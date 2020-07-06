Студенты из Индии интересуются, можно ли остаться в Кыргызстане. Отвечает МИД

Студент Азиатского медицинского института (Кант) из Индии Суреш Кумар интересуется, можно ли остаться в Кыргызстане на время каникул.

По его словам, все индийские и пакистанские студенты отправляются на родину. «Авиабилеты из Бишкека в Индию очень дорогие, я не могу себе их позволить. Можно ли жить в Кыргызстане во время коронавируса? Я слышал, что иностранцам это не разрешается во время каникул», — написал Суреш Кумар в редакцию 24.kg.



В пресс-службе МИД отметили, что никаких ограничений для иностранных граждан нет. По всем вопросам граждане Индии могут обратиться в свое посольство в Бишкеке.

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