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Агент 024

Жители нескольких улиц столицы жалуются на аварийную службу Бишкексвета

На улицах Карабалтинской и Коммунаров, расположенных сразу за БЧК, с 26 июня нет освещения. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Неоднократные обращения в аварийную службу не дают результата. Звоним ежевечерне, давали три зарегистрированные заявки. Но ничего не делается. Диспетчеры обещают послать бригаду для ремонта, но ничего не происходит. Это халатное отношение к обязанностям», — написал он.

«Даже ночью движение транспорта интенсивное, люди идут по дороге, так как нет тротуара. Это опасно. Светильники у нас заменили в прошлом году», — уточнил бишкекчанин.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/158416/
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