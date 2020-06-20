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Агент 024

В Бишкеке продолжают работать точки проката велосипедов, несмотря на запрет

В Бишкеке продолжают работать точки проката велосипедов, несмотря на запрет. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, в вечернее время в аренду сдавали велосипеды на пересечении проспекта Чингиза Айтматова и улицы Масалиева.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. В Бишкеке продолжают работать точки проката велосипедов

Напомним, ранее мэрия Бишкека сообщила, что в столице приостановлена деятельность батутов, точек проката велосипедов и любых форм стихийной торговли. Нарушителей обещали штрафовать. 

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/156776/
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