В Бишкеке продолжают работать точки проката велосипедов, несмотря на запрет. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, в вечернее время в аренду сдавали велосипеды на пересечении проспекта Чингиза Айтматова и улицы Масалиева.

Фото читателя 24.kg. В Бишкеке продолжают работать точки проката велосипедов

Напомним, ранее мэрия Бишкека сообщила, что в столице приостановлена деятельность батутов, точек проката велосипедов и любых форм стихийной торговли. Нарушителей обещали штрафовать.

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