Лук с тараканами и антисанитария. В каких условиях готовят самсы в столовой Оша

Лук с тараканами и полнейшая антисанитария — пользователь Facebook Санжар Калматай опубликовал видео из столовой в центре Оша.

По словам автора, точка общественного питания расположена в Араванском районе.

«Друзья, если вы едите самсы, то вот сморите, как их готовят. Вот тесто. Условия здесь отвратительные», — говорит кыргызстанец, комментируя и показывая антисанитарию на кухне столовой.

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