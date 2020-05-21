Бишкекчанин предложил способ очистки арыков под дорогами

Житель Бишкека озаботился состоянием арыков под дорогами. Об этом он написал на WhatsApp 24.kg.

«Сотрудники «Тазалыка» чистят их, мучаются. Но что мешает поставить решетку и хотя бы раз в неделю ее чистить?» — написал он.

По словам читателя 24.kg, арык на улице Щербакова, например, вообще не имеет выхода. «Страшно представить, что там скопилось. Наверное, придется долбить новый асфальт, чтобы почистить», — отметил он.

Фото читателя 24.kg. Арык в Бишкеке

Ранее в мэрии сообщили, что на очистку мостовых переходов, ирригационных сетей и ливнеприемников в начале мая вышли 124 сотрудника, привлечены 30 единиц спецтехники для вывоза мусора и три поливомоечные машины.

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