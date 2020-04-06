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Агент 024

Жительница Оша заявила, что партия выдает гумпомощь за свою. В мэрии отрицают

Жительница Оша Гульгакы Мамасалиева заявила, что одна из политических партий южной столицы гуманитарную помощь от государства выдает за свою. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Женщина призывает министра труда и социальной защиты вмешаться в это и принять меры.

Однако в мэрии Оша 24.kg заявили, что муниципалитет не поддерживает ни одну из партий и распределяет гуманитарную помощь самостоятельно.

«Вчера мы раздали 1 тысячу мешков с мукой малообеспеченным семьям. Из матрезерва выделили деньги на 130 тонн муки, 50 тонн уже распределил, ждем, когда получим остальные 80 тонн. Этот вопрос находится под нашим контролем, ни с какими политическими партиями мы не сотрудничаем», — заключили в мэрии.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/149337/
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