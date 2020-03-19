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Сюжет: Новый коронавирус

В райадминистрацию не пускают без масок, а их нет ни в одной аптеке

Попасть в Ноокатскую райадминистрацию не могут местные жители. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, в здание райадминистрации не пускают без масок. Но их не продают в аптеках.

«Информация Министерства здравоохранения о том, что масок достаточно и по паспорту можно получить три штуки, не соответствует действительности. В Ноокате ни в одной аптеке нет масок. Лично прошелся и не смог купить», — сообщил он.

Он добавил, что непонятно, почему райадминистрация установила такое ограничение. «Ранее министр здравоохранения говорил, что маски должны носить люди, у которых есть симптомы или они уже заболели», — недоумевает он.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/147143/
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