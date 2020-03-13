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Проезд по переулку в Бишкеке заблокирован. Жители просят альтернативную дорогу

Жители переулка Краснофлотского в Бишкеке просят у городских властей альтернативную дорогу для проезда автомобилей. Об этом 24.kg сообщил читатель.

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По его словам, после того как хозяин автомойки перекрыл проезд, у жителей переулка и близлежащих улиц возникают неудобства. «Раньше у нас было два заезда в переулок. Один закрыли, когда начали строить какое-то здание еще лет 10 назад. Нам сказали, чтобы мы пользовались другой дорогой, но и ее недавно перекрыли, причем в мэрии сказали, что все законно. А как быть нам?» — задается вопросом читатель.

Напомним, читатель 24.kg рассказал, что в столице переулок Краснофлотский перегородили плитами — теперь проезда там нет. Чтобы оказаться на улице Ахунбаева, нужно заехать совсем с другой стороны, объезжая три улицы. Позже в мэрии Бишкека пояснили, что данный участок находится в частной собственности и его хозяин законно установил препятствия при въезде.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/146462/
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