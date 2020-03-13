Школа в селе Садовом разрушается. Ее не могут достроить с 1997 года

Недостроенная часть школы № 33 имени Исы Укаева в селе Садовом Чуйского района, простаивающая с 1997 года, начала разрушаться. Об этом сообщили читатели 24.kg.

По их данным, учебное заведение начали строить в начале 1990-х. В эксплуатацию сдали только два этажа части здания. Остальное с тех пор не достроили.

«Третий этаж так и стоит. Часть школы вроде достроена, осталось только отделку сделать, поставить окна и двери. Но уже более 20 лет этого не делают. Здание уже начало разрушаться», — говорит читатель.

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