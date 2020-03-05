В мессенджерах распространяют информацию о сильном землетрясении. Ответ МЧС

В мессенджере WhatsApp распространяют распоряжение Сокулукской администрации, в котором говорится, что в районе прогнозируют сильное землетрясение. Об этом 24.kg сообщил читатель.
В пресс-службе МЧС 24.kg рассказали, что паниковать жителям не стоит. Это распоряжение как сценарий того или иного случая, при котором выявляется подготовка органов службы гражданской защиты. В районе планируют провести учения. С этим и связано распоряжение.
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