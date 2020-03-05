В мессенджерах распространяют информацию о сильном землетрясении. Ответ МЧС

В мессенджере WhatsApp распространяют распоряжение Сокулукской администрации, в котором говорится, что в районе прогнозируют сильное землетрясение. Об этом 24.kg сообщил читатель.

Фото читателя 24.kg. В Сокулукском районе проведут штабное учение

По его словам, местные жители обеспокоены этим сообщением. «Мы хотим узнать, это правда или нет?» — задается вопросом читатель.

В пресс-службе МЧС 24.kg рассказали, что паниковать жителям не стоит. Это распоряжение как сценарий того или иного случая, при котором выявляется подготовка органов службы гражданской защиты. В районе планируют провести учения. С этим и связано распоряжение.

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