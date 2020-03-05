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Агент 024

В мессенджерах распространяют информацию о сильном землетрясении. Ответ МЧС

В мессенджере WhatsApp распространяют распоряжение Сокулукской администрации, в котором говорится, что в районе прогнозируют сильное землетрясение. Об этом 24.kg сообщил читатель.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. В Сокулукском районе проведут штабное учение
По его словам, местные жители обеспокоены этим сообщением. «Мы хотим узнать, это правда или нет?» — задается вопросом читатель.

В пресс-службе МЧС 24.kg рассказали, что паниковать жителям не стоит. Это распоряжение как сценарий того или иного случая, при котором выявляется подготовка органов службы гражданской защиты. В районе планируют провести учения. С этим и связано распоряжение.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/145646/
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