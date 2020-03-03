Шум от стройки мешает жителям Бишкека в выходные

Шум от стройки на проспекте Айтматова мешает жителям Бишкека в выходные. Об этом 24.kg сообщил жилец дома № 82а.

«Мы, жильцы дома, хотим пожаловаться на строительную компанию «Роял Констракшн», которая проводит работы в выходные дни. В воскресенье утром уже стоял ужасный шум», — написал читатель.

Как ранее 24.kg сообщили в мэрии, муниципалитет Бишкека такие вопросы не решает. Это в компетенции Государственной инспекции по экологической и технической безопасности.

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