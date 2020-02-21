Мэрия города Ош сносит автомобильные гаражи. Жители уверяют, что это незаконно

Мэрия Оша без объяснения причин не продлила договор аренды автогаражей и без предупреждения сносит их. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, чиновники не могут предоставить ни единого документа, на основании которых демонтируют гаражи. «Или же власть считает, что ей все можно и делает что хочет, а простые граждане пусть страдают? Ведь государство всегда должно учитывать мнение горожан, создавать условия для граждан», — пишет житель южной столицы.

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Глава департамента индивидуального жилищного строительства Оша Таймураз Исакжанов сказал 24.kg, что отдел производит демонтаж в рамках протокольного поручения мэрии города Оша о ликвидации незаконных и металлических гаражей.

«В 2019-м мы убрали 106 гаражей, в этом году работы продолжаются. Многие из них возведены незаконно. Все жители уверяют, что их гаражи стоят на законной основе, но когда мы приезжаем и проверяем бумаги, выясняется, что практически у всех просроченные документы. Все подобные конструкции уже ржавые, за ними не ухаживают — вид города портится», — сказал Таймураз Исакжанов.

Чиновник отметил, что на месте демонтированных автогаражей планируется установить навесы для автомобилей. У хозяев снесенных конструкций есть преимущество для заключения договора на пользование навесом.

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