В селе Панфиловском кубометр воды стоит 32 сома. В Бишкеке в четыре раза дешевле

Жители села Панфиловского Чуйской области недовольны тарифом на питьевую воду, за 1 кубометр сельчане платят по 32 сома. Об этом 24.kg сообщил читатель.

Фото читателя 24.kg. Один кубометр воды в Панфиловском стоит 32 сома

По его словам, некоторым жителям в конце месяца приходят счета от 2 до 30 тысяч сомов.

«Цена за кубометр в шесть раз превышает бишкекские тарифы, там горячая вода, наверное, столько стоит. Мотивируют цену тем, что людей в селе мало, поэтому и вынуждены платить по такому тарифу. При этом воду часто отключают. Вот собираемся выйти на очередное собрание в эту субботу», — сказал сельчанин.

Однако другие жители села уверяют, что сейчас платить за потребление воды стало выгодно.

«Раньше, до установки счетчиков на воду, мы платили 150 сомов, сейчас меньше. В основном недовольны жители, которые держат большое хозяйство. Естественно, расход воды у них выходит больше. Некоторые стали говорить, что счетчики обманывают, но просто необходимо использовать воду рационально и не будет таких проблем», — рассказывают они.

Директор муниципального предприятия «Водоканал Курама-суу» Таалайбек Кошоев заявил 24.kg, что тариф установлен согласно расчетам с Агентством антимонопольного регулирования. А тому, что временами вода не поступает в дома сельчан, есть логичное объяснение.

«Эта система новая, бывают перебои, однако мы все устраняем по мере возможности — максимум два-три дня идет восстановление. Мы не в корыстных целях отключаем воду. Что касается тарифа, то многие жители просто нерационально используют воду — они ее включают и она течет сутками, отсюда и большие счета приходят. Поэтому они думают, что дорого. Есть такие граждане, которые в месяц не расходуют много, естественно, платят по 70-80 сомов. Мы, наоборот, делаем все для народа, чтобы они платили меньше. Тариф взят не с потолка», — заключил Таалайбек Кошоев.

Холодная вода в Бишкеке стоит 8,1 сома за кубометр, жители Канта платят 8,2 сома, Джалал-Абада — 7,27 сома, Токмака — 9,32 сома, Лебединовки — 8,2 сома.

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