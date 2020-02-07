Шесть тысяч литров алкоголя случайно попало в трубы одного из домов в Индии

Необычный инцидент произошел в индийском штате Керала. В одном из многоэтажных домов из кранов вместо воды потекла алкогольная смесь из пива, бренди и рома, сообщило BBC.

По его данным, в трубы жильцов дома случайно попало 6 тысяч литров конфискованного алкоголя, который закопали неподалеку. Он каким-то образом просочился через грунт в колодец, откуда вода поступает в дом.

«Мы были в таком шоке. Дети не смогли пойти в школу, даже взрослые не вышли на работу, умыться было невозможно», — рассказал один из жителей дома.

Ошибку местные власти признали и начали работы по ликвидации последствий. Однако очистить воду от алкоголя полностью удастся минимум через месяц. Пока людям питьевую воду привозят.