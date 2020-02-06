Учитель физкультуры, пнувший ребенка по спине, отделался выговором

Преподавателю, пнувшему ученика по спине в Кара-Балте, объявлен выговор. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки КР.

По ее данным, в школе № 2 города Кара-Балты сегодня провели родительское собрание, на котором преподаватель физкультуры извинился. Родители не имеют претензий к учителю.

Напомним, в Сети появилось видео, как в спортивном зале школы физрук пинает ученика по спине. По словам автора ролика, этот случай не первый. До этого педагог систематически издевался над детьми, только не было видеодоказательств.