19:08
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Агент 024

Бюджетников заставляют страховать жилье от пожара

Учителей в регионах заставляют страховать свое жилье от пожара и стихийных бедствий. На приобретение полиса дали два дня, сообщил 24.kg читатель.

По его словам, у каждого должен быть выбор, как поступать со своей недвижимостью. «Лучше бы проводили разъяснительные работы о важности страховки, а не заставляли бюджетников», — отметил читатель.

В Государственной страховой организации заверили, что никого не принуждают исполнять закон. «Мы действуем исключительно путем разъяснения и убеждения. Участвуем, к примеру, в сельских сходах, работаем с министерствами и ведомствами. Раздаем плакаты, буклеты, календари», — сообщили 24.kg в компании.

По их данным, в 2019 году по республике заключили 93,3 тысячи договоров о страховании жилья (что почти на 6 тысяч больше, чем в 2018-м). Пострадавшие получили 78 выплат на общую сумму 6 миллионов 839 тысяч сомов.

С начала деятельности ГСО (с февраля 2016 года) осуществлено 347 выплат на 29,5 миллиона сомов.  

Страховой полис в сельской местности стоит 600 сомов, в городской — 1,2 тысячи. Повышать стоимость пока не намерены, как и вводить штрафы для тех, кто не исполняет закон об обязательном страховании жилья.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/142099/
просмотров: 139
Версия для печати
Материалы по теме
Попытка сократить страховые риски не прошла. Жогорку Кенеш отложил законопроект
Депутат предлагает исключить льготы в страховании жилья в Кыргызстане
В Кыргызстане застраховали только 9 процентов жилого фонда
Почему кыргызстанцы не хотят страховать жилье и уповают на авось
За год число застраховавших жилье в обязательном порядке выросло в 1,3 раза
Госстрах выплатил кыргызстанцам страховки на 22 миллиона сомов
Страхование как взаимная ответственность
Госстраховая организация выплатила страховки на 18 миллионов сомов
В Кыргызстане страховым компаниям увеличат минимальный уставной капитал
У 80 процентов кыргызстанцев нет документов, необходимых для страхования
Популярные новости
Прокурор Баткена передвигается на&nbsp;затонированном авто. Это незаконно Прокурор Баткена передвигается на затонированном авто. Это незаконно
Бывший глава клиники села Жаны-Жер напал на&nbsp;врача Бывший глава клиники села Жаны-Жер напал на врача
Ужасно и&nbsp;убого. Бишкекчанин раскритиковал бесплатный городской каток Ужасно и убого. Бишкекчанин раскритиковал бесплатный городской каток
Канадскому водителю за&nbsp;несколько секунд трижды удалось спасти свою жизнь Канадскому водителю за несколько секунд трижды удалось спасти свою жизнь
Бизнес
&laquo;Керемет Банк&raquo; приглашает оценить удобство бесконтактных карт VISA «Керемет Банк» приглашает оценить удобство бесконтактных карт VISA
Покупайте товары онлайн в&nbsp;BTB market.kg Покупайте товары онлайн в BTB market.kg
Globus открыл магазин в&nbsp;&laquo;Рабочем городке&raquo; и&nbsp;запустил интернет-магазин Globus открыл магазин в «Рабочем городке» и запустил интернет-магазин
Итоги планового развития 4G&nbsp;LTE-сети О! за&nbsp;месяц 2020 года Итоги планового развития 4G LTE-сети О! за месяц 2020 года
30 января, четверг
19:00
Цифра дня. 105 миллионов сомов потратят на капремонт школ и детсадов Бишкека Цифра дня. 105 миллионов сомов потратят на капремонт шк...
18:47
Бюджетников заставляют страховать жилье от пожара
18:30
31 января: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:12
В жилмассиве проложили канализацию, но потом дорогу не восстановили
18:01
Затонированное авто прокурора Баткена. Милиционеры тонировку не нашли