Бюджетников заставляют страховать жилье от пожара

Учителей в регионах заставляют страховать свое жилье от пожара и стихийных бедствий. На приобретение полиса дали два дня, сообщил 24.kg читатель.

По его словам, у каждого должен быть выбор, как поступать со своей недвижимостью. «Лучше бы проводили разъяснительные работы о важности страховки, а не заставляли бюджетников», — отметил читатель.

В Государственной страховой организации заверили, что никого не принуждают исполнять закон. «Мы действуем исключительно путем разъяснения и убеждения. Участвуем, к примеру, в сельских сходах, работаем с министерствами и ведомствами. Раздаем плакаты, буклеты, календари», — сообщили 24.kg в компании.

По их данным, в 2019 году по республике заключили 93,3 тысячи договоров о страховании жилья (что почти на 6 тысяч больше, чем в 2018-м). Пострадавшие получили 78 выплат на общую сумму 6 миллионов 839 тысяч сомов.

С начала деятельности ГСО (с февраля 2016 года) осуществлено 347 выплат на 29,5 миллиона сомов.

Страховой полис в сельской местности стоит 600 сомов, в городской — 1,2 тысячи. Повышать стоимость пока не намерены, как и вводить штрафы для тех, кто не исполняет закон об обязательном страховании жилья.

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