Ящики с песчано-соляной смесью, установленные в Бишкеке, травмоопасные

Установленные в Бишкеке ящики с песчано-соляной смесью оказались травмоопасными. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Все это хорошо, мэрия думает о народе. Но на остановке возле ЦУМа я зацепился за такой ящик и порвал новые джинсы. Углы настолько острые, что можно и ногу распороть. А ведь на остановках бегают дети. Интересно, кто мне возместит ущерб?» — написал бишкекчанин.





Напомним, в ноябре 2019 года мэрия установила синие бочки и контейнеры с песчано-соляной смесью для подсыпки тротуаров, прибордюрной части остановочных комплексов.

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