Чудаки парковки. Бус закрыл полполосы, и все вынуждены выезжать на встречку

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки в Бишкеке.

«Создал затор на улице Медерова. Машинам пришлось объезжать по встречке, выежая через сплошную», — написал автор снимка.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Некоторые водители считают, что им можно заезжать на тротуары. Этот автолюбитель еще и закрыл проход к зебре.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На улице Московской, 56/2 каждый день паркуются одни и те же водители. «Можно ли увезти их на штрафстоянку? Они мешают проходу. Мамам с колясками не пройти», — написал читатель.

Этот водитель переехал тротуар на улице Тыныстанова, 18. Машину оставил в неположенном месте.

Тротуар на улице Белорусской, 2/3 также перекрыли припаркованные автомобили.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.