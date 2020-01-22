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Агент 024

Опасный пандус установили в областной поликлинике Нарына

На входе в областную стоматологическую поликлинику Нарына установили опасный пандус. Фото опубликовал в соцсети пользователь Эдил Исабеков.

«А вы говорите, нет условий. Есть у нас условия», — не без сарказма написал автор.

Координатор здравоохранения по Нарынской области Муратбек Алияскаров сообщил 24.kg, что конструкцию установили недавно. По его словам, ответственные за это сотрудники уже получили замечания за некачественную работу.

«В будущем запланирована реконструкция. Попытаемся в кратчайшие сроки взять разрешение у казначейства и сделать правильные пандусы», — сказал Муратбек Алияскаров.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/141209/
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