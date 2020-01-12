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Мгновения жизни. Зима в Бишкеке и ночной Ош

Сегодня в нашем выпуске много пейзажей из зимних городов Кыргызстана. Правда, со снегом у нас, как обычно, не очень.

Начнем с Бишкека, каким его увидел в декабре наш постоянный автор Владислав Ногай.

Свое видение зимы представил и еще один частый гость нашей рубрики — Алмаз Карабалаев.

«22 декабря я сделала вечерние снимки нескольких уголков города Кара-Балты и дворика, в котором живу», — написала о своих фотографиях Карима Курбанова.

Владимир Культюгин пригласил нас посетить зимний Иссык-Куль. Наверняка многие в новогодние праздники там и побывали.

Владимира Культюгина
Фото Владимира Культюгина. Зимний Иссык-Куль

И в завершение — виды зимней и ночной южной столицы Кыргызстана — города Оша. Нас ими порадовал еще один постоянный автор «Мгновений жизни» Мамасалы Ташматов.

Надеемся, вас не оставили равнодушными работы наших авторов. Наверняка и вам есть, чем поделиться с читателями 24.kg. Сделать это не очень сложно.

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Фото и видео из ваших поездок по стране присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp — 0555312024.

Обязательно укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем по воскресеньям на сайте 24.kg.
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