Мгновения жизни. Зима в Бишкеке и ночной Ош

Сегодня в нашем выпуске много пейзажей из зимних городов Кыргызстана. Правда, со снегом у нас, как обычно, не очень.
Начнем с Бишкека, каким его увидел в декабре наш постоянный автор Владислав Ногай.
Свое видение зимы представил и еще один частый гость нашей рубрики — Алмаз Карабалаев.
«22 декабря я сделала вечерние снимки нескольких уголков города Кара-Балты и дворика, в котором живу», — написала о своих фотографиях Карима Курбанова.
Владимир Культюгин пригласил нас посетить зимний Иссык-Куль. Наверняка многие в новогодние праздники там и побывали.
И в завершение — виды зимней и ночной южной столицы Кыргызстана — города Оша. Нас ими порадовал еще один постоянный автор «Мгновений жизни» Мамасалы Ташматов.
Надеемся, вас не оставили равнодушными работы наших авторов. Наверняка и вам есть, чем поделиться с читателями 24.kg. Сделать это не очень сложно.
Фото и видео из ваших поездок по стране присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp — 0555312024.
Обязательно укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.
Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем по воскресеньям на сайте 24.kg.