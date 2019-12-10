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Памятник Суйменкулу Чокморову. Юбилей прошел, но монумента в Бишкеке еще нет

В Бишкеке до сих пор не установили памятник Суйменкулу Чокморову. Читатель 24.kg интересуется, когда он появится.

«В пресс-службе мэрии еще в октябре сказали, что реконструкцию завершат к 17 ноября, но до сих пор там пустой постамент», — написал он.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Пустой постамент на месте памятника Суйменкулу Чокморову

Напомним, в 2017 году у кинотеатра «Ала-Тоо» установили памятник Суйменкулу Чокморову, изготовленный Алмазом Кожегуловым. Горожане не нашли сходства скульптуры с актером, на которую потратили 3 миллиона сомов.

Авторами нового памятника стали скульптор Азамат Абдрахманов и архитектор Нурсейит Мамбетказиев.

мэрии Бишкека
Фото мэрии Бишкека. Новый памятник Суйменкулу Чокморову

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