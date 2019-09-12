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Сюжет: Электронное билетирование (26)

Электронное билетирование. Школьники не обязаны покупать проездную карту

В школах Бишкека в приказном порядке заставляют сдавать персональные данные на учеников и деньги на проездные билеты. Об этом 24.kg сообщил читатель.

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«Но если ребенок живет рядом со школой и не ездит на транспорте, зачем ему эта карта», — возмущается он.

Руководитель Бишкекского пассажирского автотранспортного предприятия Нурлан Койчубаков ответил, что родители могут отказаться от оформления проездных карт для школьников, если она не нужна. «Это все добровольно», — сказал он.

Напомним, в школах Бишкека начали собирать данные учеников для оформления проездных карт в общественном транспорте. Билеты введут в октябре-ноябре сначала в муниципальном транспорте (автобусах/троллейбусах), а с февраля 2020 года — в маршрутных такси. Стоимость проездного на один календарный месяц для школьников — 175 сомов, карточки — 50 сомов.
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