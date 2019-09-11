Индийский блогер остроумно высмеял бездорожье в родном городе

Оригинально высмеял работу индийских дорожников видеоблогер Баадал Нанджундасвами. Он отметил сходство колдобин на асфальте в родном городе с марсианским пейзажем, пишет издание «АвтоПарк».

Сделанное ночью при искусственном освещении видео на первый взгляд не отличается от снятого астронавтами, и лишь при отъезде камеры становится понятно, что это не кратеры далекой планеты, а земные рытвины и ухабы.

Тысячи пользователей интернета оценили креатив Баадала, а вот дорожники на него пока так и не отреагировали.